НАТО 1 февраля начнет учения «Щит моря» в Черном море с участием восьми стран

В военно-морских учениях «Щит моря», которые пройдут в Черном море с 1 по 10 февраля на площади 80 тысяч квадратных километров, примут участие корабли восьми стран членов НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

Как отмечается в документе, в общей сложности в учениях будет задействовано 2800 военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов, - сообщает «Интерфакс».

«Координацию будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат «Король Фердинанд» обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии», - поясняется в сообщении румынских ВМС.

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