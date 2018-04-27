НАТО будет сдерживать Россию и искать диалог с Москвой
Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении России политику двойного подхода, сочетающей сильное сдерживание и содержательный диалог.
По словам Йенса Столтенберга, для альянса важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае инцидента в Солсбери, и демонстрировать свое единство.
Он добавил, что НАТО пытается, и будет пытаться наладить отношения с Кремлем, планирует выстроить стратегическое партнерство на фоне «холодной войны», передает РИА Новости.
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