НАТО будет сдерживать Россию и искать диалог с Москвой

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении России политику двойного подхода, сочетающей сильное сдерживание и содержательный диалог.

По словам Йенса Столтенберга, для альянса важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае инцидента в Солсбери, и демонстрировать свое единство.

Он добавил, что НАТО пытается, и будет пытаться наладить отношения с Кремлем, планирует выстроить стратегическое партнерство на фоне «холодной войны», передает РИА Новости.