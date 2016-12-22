НАТО активизировал разведку у российских границ
Страны НАТО значительно повысили разведывательную активность вдоль российских границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Он пояснил, что количество полетов иностранных самолетов-разведчиков особенно заметно возросло на юго-западе России – в восемь раз.
«В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы», - цитирует министра ТАСС.
По словам Шойгу, альянс вдвое повысил интенсивность военных учений, большинство из которых, имеют антироссийскую направленность.
По мнению министра, альянсу следовало бы объединить с Россией усилия по борьбе с терроризмом, а не объявлять ее главной угрозой.
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