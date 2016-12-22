НАТО активизировал разведку у российских границ

Страны НАТО значительно повысили разведывательную активность вдоль российских границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он пояснил, что количество полетов иностранных самолетов-разведчиков особенно заметно возросло на юго-западе России – в восемь раз.

«В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы», - цитирует министра ТАСС.

По словам Шойгу, альянс вдвое повысил интенсивность военных учений, большинство из которых, имеют антироссийскую направленность.

По мнению министра, альянсу следовало бы объединить с Россией усилия по борьбе с терроризмом, а не объявлять ее главной угрозой.