Наталью Поклонскую обвинили в злоупотреблении положением

Режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская злоупотребляет своим служебным положением и своими действиями препятствует работе над фильмом «Матильда».

Примером тому, по словам режиссера, служит очередная проверка, инициированная парламентарием. «Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу, при известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат фильм «Матильда», - цитирует его РИА «Новости».

Учитель добавил, что уж обращался в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой о проверке деятельности Поклонской, но так и не получил ответа. Он выразил надежду на то, что на депутата все же повлияют ее коллеги.

Ранее стало известно, что петербургская полиция затребовала у кинокомпании Учителя документы для проверки на предмет финансовых нарушений. Адвокат режиссера сообщил, что соответствующий запрос исходил от депутата Поклонской.