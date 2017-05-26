Наталью Поклонскую обвинили в злоупотреблении положением

Режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская злоупотребляет своим служебным положением и своими действиями препятствует работе над фильмом «Матильда».

Примером тому, по словам режиссера, служит очередная проверка, инициированная парламентарием. «Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонская смешивает личное и работу, при известном ее отношении к персоне Николая II она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат фильм «Матильда», - цитирует его РИА «Новости».

Учитель добавил, что уж обращался в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой о проверке деятельности Поклонской, но так и не получил ответа. Он выразил надежду на то, что на депутата все же повлияют ее коллеги.

Ранее стало известно, что петербургская полиция затребовала у кинокомпании Учителя документы для проверки на предмет финансовых нарушений. Адвокат режиссера сообщил, что соответствующий запрос исходил от депутата Поклонской.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: культура, кино
Организации: Дума
Следующая новость Юрий Лужков начал варить сыр под Калининградом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО