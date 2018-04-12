Наталья Поклонская взялась за Фонд борьбы с коррупцией

Депутат Госдумы РФ, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская инициировала доследственную проверку на предмет незаконного получения сведений и возможного факта нарушения закона «О защите персональных данных» Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК), возглавляемым оппозиционером, блогером Алексеем Навальным.

Ранее возглавляемая Поклонской комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, рассмотрела обращение от ФБК о якобы наличии у депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого незадекларированного участка на Рублевском шоссе в Подмосковье.

Комиссия выявила ошибку в документах, которая, как оказалось, была вызвана техническими причинами.

Вместе с тем, Поклонская направила в ФБК запрос с вопросом о том, откуда у фонда появились данные о недвижимости Слуцкого, однако ответа не получила.

«Для сведения, за подобную фальсификацию по якобы моей квартире следственные органы проводят доследственную проверку. А теперь по моему запросу будут проверять возможный факт нарушения закона «О защите персональных данных», — цитирует «РИА Новости» слова депутата.

Она отметила, что «борцам с коррупцией» должно быть известно, что при вынесении любого юридически значимого решения необходимо, чтобы были соблюдены и форма, и содержание, так как несоблюдение установленного порядка обращения.

«Публиковать в нужный момент имеющиеся сведения — это, конечно, хорошо и впечатляет. Но почему бы вам самим при этом не указать, откуда дровишки-то, то бишь эти сведения получены, из каких источников?», - обратилась Поклонская с вопросом к Навальному.