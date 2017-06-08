Наталья Поклонская взялась за Transparency International

Депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила Transparency International Russia в публикации провокационной и клеветнической информации о ней, а также попросила Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет проверить организацию.

Депутат попросила «дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений».

Вместе с тем, представители Transparency International заявили «РИА Новости», что не будут удалять информацию, так как она размещена на законных основаниях, отметив, что готовы к любым проверкам.

Ранее в СМИ появилась информация, что организация нашла у Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке. В материале утверждается, что квартира, зарегистрированная на Наталью Владимировну Дубровскую, принадлежит Поклонской. В организации пояснили, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Однако документальных подтверждений не предоставили.

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