Наталья Поклонская взялась за Transparency International

Депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила Transparency International Russia в публикации провокационной и клеветнической информации о ней, а также попросила Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет проверить организацию.

Депутат попросила «дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений».

Вместе с тем, представители Transparency International заявили «РИА Новости», что не будут удалять информацию, так как она размещена на законных основаниях, отметив, что готовы к любым проверкам.

Ранее в СМИ появилась информация, что организация нашла у Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке. В материале утверждается, что квартира, зарегистрированная на Наталью Владимировну Дубровскую, принадлежит Поклонской. В организации пояснили, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Однако документальных подтверждений не предоставили.