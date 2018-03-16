Наталья Поклонская выступила против участия Собчак в выборах
Депутат Госдумы Наталья Полонская предложила исключить кандидата в президенты России Ксению Собчак из предвыборной гонки.
Соответствующее письмо она направила на имя главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. По словам парламентария, Собчак не имеет права претендовать на пост главы государства, территориальную целостность которого она не признает.
«Это позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно», - цитирует Поклонскую портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на ТАСС.
Некоторое время назад Памфилова заявила, что на данном этапе с предвыборной гонки уже не может быть снят ни один кандидат.
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