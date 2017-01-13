Наталья Поклонская выступила против возбуждения уголовного дела против Порошенко

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что против президента Украины Петра Порошенко не следует открывать новое уголовное дело, нужно лишь возобновить возбужденное в феврале 2014 года против него и ряда других украинских политиков дело в связи с насильственным захватом власти.

Таким образом Поклонская прокомментировала предложение бывшего заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина о привлечении Порошенко к уголовной ответственности за государственную измену.

- В феврале 2014 года ряд лиц, таких как Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Андрей Парубий и другие организаторы «майдана» уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти, - цитирует Поклонскую ТАСС.

- Вот в рамках как раз этого уголовного производства было бы правоохранителям и удобно провести расследование по заявлению Рената Кузьмина. Думаю, что вполне логично в рамках того производства и проводить мероприятия в отношении Порошенко для упрощения, быстроты и оперативности, - добавила Поклонская.

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