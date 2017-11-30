Наталья Поклонская вернула орден императорскому дому
Депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская отказалась от ордена «За сохранение мира на Крымской земле», который ей в 2014 году вручила глава императорского дома Мария Мухранская-Гогенцоллерн.
Причиной отказа от награды стала позиция княгини по фильму Алексея Учителя «Матильда».
Поклонская обвинила Мухранскую-Гогенцоллерн в лицемерии и заявила, что ее представители относятся к категории людей, которые в начале прошлого века были причастны к сговорам против Николая II и участвовали в его свержении.
«Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на царской фамилии», — сказала Поклонская, отметив, что не нуждается в дворянских титулах, присвоенных ей императорским домом.
Ранее княгиня Мария Владимировна Мухранская-Гогенцоллерн выступила против запрета картины Алексея Учителя «Матильда». По ее мнению, «ни из какой личности, даже из святых и героев, нельзя делать священную корову», сообщает Ura.ru.
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