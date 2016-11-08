Наталья Поклонская с удовольствием сходит на «Горе от ума»

В ответ на приглашение одного из московских театров, депутат от «Единой России» Наталья Поклонская пообещала с удовольствием принять приглашение на спектакль "Горе от ума", как только появится свободная минутка.

- Я с удовольствием пойду на спектакль в театр, вот появится возможность. Сейчас жалобы отпишу, потому что у меня сейчас их уже за 200 перешкаливает в кабинете, так что по ночам сижу отписываю. Как только появится свободная минуточка, обещаю сходить в театр, - цитирует депутата «Единой России» РИА «Новости».

Как ранее сообщали источники СМИ, выступая в эфире одной из радиостанций, Наталья Поклонская ошиблась во время цитирования строчек из произведения русского классика Александра Грибоедова «Горе от ума», приписав цитату русскому полководцу Александру Суворову.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Наталье поступило приглашение на спектакль «Горе от ума» от театра «Школа современной пьесы», а государственный музей Суворова в Санкт-Петербурге пригласил Поклонсую на экскурсию.