Наталья Поклонская рассказала о попытках подкупа

Российский парламентарий Наталья Поклонская рассказала, что во время работы на посту прокурора Крыма ее неоднократно пытались подкупить.

По словам депутата, у нее есть принципы, которые она никогда не нарушает. Поэтому все попытки дать ей взятку провалились.

Поклонская добавила, что один из неудавшихся взяткодателей в настоящее время пребывает в СИЗО, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

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