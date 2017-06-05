Наталья Поклонская раскрыла тайну своего замужества

Депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская объяснила отсутствие доходов мужа в декларации о доходах.

По ее словам, она не была замужем, а только собиралась узаконить отношения со своим женихом.

Поклонская уточнила, что рассталась с мужчиной, поэтому не указала его в своей декларации, отметив, что всегда старалась скрыть подробности своей личной жизни от прессы.

Парламентарий в беседе с РИА Новости призналась, что ранее действительно говорила, что у нее прекрасная семья и муж, чтобы избежать нежелательных знакомств.

Ранее Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» потребовал проверить декларацию депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, сообщает «Экономика сегодня».

Представители «Яблока» заявили, что депутат признала, что замужем, однако отказалась назвать имя супруга, которым может быть экс-зампред правительства Крыма Николай Янаки.