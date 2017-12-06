Наталья Поклонская призвала не выступать под нейтральным флагом

Депутат Госдумы России, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская призвала российских спортсменов отказаться от выступления на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

По ее словам, без участия российской сборной в предстоящих Олимпийских играх спортивное состязание станет бессмысленным. «Олимпиада без России - это пустой звук», - сказала Поклонская.

Кроме того, депутат считает, что высококлассные российские спортсмены раздражают некоторые страны, поэтому необходимо показать, что Россия является сильным государством и его нельзя сломить.

Также Поклонская отметила, что отстранение РФ от Олимпиады - это политическое решение, которое не имеет отношения к спорту.

5 декабря МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2018 года в Южной Корее. При этом, «чистым» российским спортсменам позволили выступить под нейтральным флагом, сообщает «Экономика сегодня».

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Места: Россия
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