Наталья Поклонская пошла против «Единой России»

Депутат Госдумы от «Единой России», экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская единственная из всех членов партии проголосовала против пенсионной реформы.

По ее словам, российские женщины являются великими труженицами, на плечах которых лежит также забота о семье, поэтому поднимать пенсионный возраст до 63 лет нельзя.

«Уверена, большинство понимает, что для женщин поднять пенсионный возраст до 63, то есть на целых 8 лет — много», — пояснила парламентарий, отметив, что российские женщины очень терпеливые.

Кроме того, Поклонская призвала политиков подумать о соблюдении прав и интересов людей.

«Следуя логике некоторых выкладок, получается, что лет через 50 средний возраст жизни россиян выйдет за отметку в 130 лет. Но мы же не шотландские горцы Дунканы Маклауды», — заявила депутат.

На прошлой неделе 328 депутатов Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста мужчин до 65, для женщин – до 63 лет, сообщает «Национальная служба новостей».

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Комментарии

Георгий
23 июля 2018, 12:41
ауцаца
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