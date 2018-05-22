Наталья Поклонская попросила защиты у главы СКР

Российский парламентарий Наталья Поклонская пожаловалась Александру Бастрыкину на камчатских следователей.

В запросе на имя главы СКР депутат отметила, что ей отказали в возбуждении уголовного дела в отношении художника Дениса Лопатина, ранее нарисовавшего на не карикатуру. Следователи сослались на то, что эксперты не нашли в изображении ничего оскорбительного.

Поклонская с этим категорически не согласна, считая рисунок художника «мерзостью». «Может быть, в чью-то «культурную норму» и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность», - цитирует ее РИА «Новости».