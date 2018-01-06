Наталья Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на слова украинского депутата Сергея Лещенко о том, что она сохранила гражданство Украины.

В социальной сети Facebook она написала: «Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно – России…». Поклонская подчеркнула, что никогда не нарушала закона о гражданстве. При этом она призвала представителей украинского правительства разобраться с американским подданством, передает телеканал «360».

Ранее депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что Поклонская могла сохранить гражданство Украины. При этом сама экс-прокурор Крыма опровергла эту информацию, заявив, что указ о лишении ее гражданства Украины подписал президент Виктор Янукович в марте 2014 года. Однако в феврале 2014 года он был отстранен от власти по решению Верховной рады.

В миграционной службе Украины опровергли факт лишения Поклонской украинского подданства. Лещенко напомнил, что в соответствии с российским законодательством Поклонская не могла стать депутатом Госдумы при наличии двойного гражданства.

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