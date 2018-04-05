Наталья Поклонская обвинила Украину в морском терроризме

Депутат Госдумы РФ, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская назвала арест украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» морским терроризмом.

По ее словам, преступные действия властей Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности.

«Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом», — сказала Поклонская.

Она также отметила, что террористов в данном случае ждет как минимум международный трибунал, «который рано или поздно рассмотрит злодеяния захвативших и разрушивших Украину «руководителей», являющихся марионетками в руках геополитических заокеанских стратегов».

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России. Все моряки, находившиеся на судне, являются гражданами России.

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», сообщает «РИА Новости».