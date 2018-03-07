Наталья Поклонская обвинила Ксению Собчак в провокации

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская обвинила в провокации Ксению Собчак.

Причиной стала поездка Ксении Собчак в Крым, для чего телеведущая обратилась в украинское посольство за разрешением посетить полуостров, который она считает украинским.

Наталья Поклонская посчитала такой поступок не только провокационным, но и откровенно популистским, назвав его «шоу».

Также она добавила, что ей интересно будет наблюдать за тем, как выйдут из данной ситуации украинские власти, ведь выдав «разрешение», они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма, передает РИА Новости.