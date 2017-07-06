Наталья Поклонская назвала «мерзостью» роли актера Ларса Айдингера

Депутат Госдумы Наталья Поклонская критически отозвалась об актерских работах Ларса Айдингера, который в фильме Алексея Учителя «Матильда» играет роль Николая II.

«Всех неравнодушных кто присылает мне все новые безобразные амплуа «гениального», со слов режиссера Учителя «подобранного по душевному складу» актера, на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности», - цитирует «ФедералПресс» запись парламентария на странице «Вконтакте».

Сообщение Поклонской сопровождается роликом, состоящим из фрагментов фильмов и спектаклей с участием Айдингера. Видеоряд наполнен жесткими и предельно откровенными сценами, которые перемежаются отзывами Учителя в адрес актера и хвалебными цитатами.

Поклонская ведет целую кампанию против фильма «Матильда», рассказывающего об отношениях между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Парламентарий пытается не допустить выход картины в прокат, утверждая, что она оскорбляет чувства верующих.

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