Наталья Поклонская наотрез отказалась смотреть «Матильду»

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал о своей встрече с депутатом Госдумы.

Режиссер и парламентарий побеседовали в Кремле в День России. По словам Учителя, разговор оказался «бесполезным». Поклонская в очередной раз потребовала показать вызвавший столько споров фильм ее экспертам. Однако сама при этом смотреть картину отказалась, сообщает «Интерфакс».

«Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут», - процитировал ответ депутата Учитель.

Фильм «Матильда» повествует о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина только готовится к прокату, ее премьера намечена на конец октября. Поклонская неоднократно инициировала проверки фильма, считая, что он может оскорбить чувства верующих.

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