Наталия Весельницкая готова дать показания в Сенате США

Адвокат Наталия Весельницкая, встретившаяся с сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим в 2016 году, заявила о готовности дать показания в Сенате США.

По ее словам, необходимо прояснять сложившуюся ситуацию «исключительно в правовом поле».

При этом адвокат рассказала, что команда финансиста Уильяма Браудера собирала информацию о ней и ее семье.

«У меня нет никаких сомнений в том, что вся эта информация подкручивается и подпитывается этим человеком в качестве мести за тот проигрыш, который он потерпел в суде южного округа штата Нью-Йорк по делу Previzon, — заявила Веселицкая в интервью RT.

Ранее адвокат рассказала, что перед президентскими выборами в США встретилась с Трампом-младшим, чтобы передать информацию о спонсировании штаба Хиллари Клинтон финансистом Уильямом Браудером, против которого в России возбуждено уголовное дело. Вместе с тем, Весельницкая утверждает, что Трамп-младший не проявил интереса к этим данным, сообщает «Национальная служба новостей».

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Теги:
Места: Россия, США
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