Наталье Королевой закрыли въезд на Украину
Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну известной российской певице Наталье Королевой.
На 14 декабря в Киеве был запланирован концерт Королевой "Магия любви", сообщает РИА Новости.
Наталья Королева родилась в Киеве, позже переехала в Москву. На Украине у Королевой живут родственники.
Следующая новость Николай Караченцов госпитализирован в Центр реабилитации
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии