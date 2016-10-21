Наталье Королевой закрыли въезд на Украину

Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну известной российской певице Наталье Королевой.

На 14 декабря в Киеве был запланирован концерт Королевой "Магия любви", сообщает РИА Новости.

Наталья Королева родилась в Киеве, позже переехала в Москву. На Украине у Королевой живут родственники.