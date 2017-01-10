Насмехавшиеся над Трампом европейские политики просят его отказаться от сделки с РФ

Семнадцать европейских политиков подписали обращенное к будущему главе Белого дома Дональду Трампу воззвание, в котором призывают республиканца отказаться от планов сближения с Россией.

Авторами послания выступили бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Румынии Траян Бэсеску, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт и другие бывшие руководители внешнеполитических и оборонных ведомств Чехии, Польши и Литвы, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

Они просят избранного президента США отказаться от отмены антироссийских санкций и «большой сделки» с Москвой по Украине.

«Последствия такой сделки подорвут доверие к Америке среди ее союзников в Европе и мире», — утверждают авторы челобитной.

Бывшие главы стран и ведомств поставили под сомнение саму возможность доверительных и дружеских отношений с Москвой. По их словам, в величии США заинтересована не Россия, а союзники США в Европе.

«Когда Америка призывала нас в прошлом, мы откликались. Мы были с вами в Ираке и Афганистане. Мы вместе брали на себя риски, вместе приносили в жертву сыновей и дочерей. Когда США сильны, мы вместе становимся сильнее», — воззвали к памяти Трампа авторы письма.

Таким образом, европейские политики, многие из которых открыто подтрунивали над Трампом в ходе президентской кампании в США, откликнулись на слова будущего главы Белого дома о том, что «только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо».