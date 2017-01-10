Насмехавшиеся над Трампом европейские политики просят его отказаться от сделки с РФ

Семнадцать европейских политиков подписали обращенное к будущему главе Белого дома Дональду Трампу воззвание, в котором призывают республиканца отказаться от планов сближения с Россией.

Авторами послания выступили бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Румынии Траян Бэсеску, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт и другие бывшие руководители внешнеполитических и оборонных ведомств Чехии, Польши и Литвы, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

Они просят избранного президента США отказаться от отмены антироссийских санкций и «большой сделки» с Москвой по Украине.

«Последствия такой сделки подорвут доверие к Америке среди ее союзников в Европе и мире», — утверждают авторы челобитной.

Бывшие главы стран и ведомств поставили под сомнение саму возможность доверительных и дружеских отношений с Москвой. По их словам, в величии США заинтересована не Россия, а союзники США в Европе.

«Когда Америка призывала нас в прошлом, мы откликались. Мы были с вами в Ираке и Афганистане. Мы вместе брали на себя риски, вместе приносили в жертву сыновей и дочерей. Когда США сильны, мы вместе становимся сильнее», — воззвали к памяти Трампа авторы письма.

Таким образом, европейские политики, многие из которых открыто подтрунивали над Трампом в ходе президентской кампании в США, откликнулись на слова будущего главы Белого дома о том, что «только глупцы считают, что плохие отношения с Россией — это хорошо».

Новости по теме
Теги:
Места: США, Европа
Следующая новость Нефть марки Brent опустилась в цене ниже отметки в 54 доллара впервые с 16 декабря

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО