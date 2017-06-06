В США нашли виновницу утечки сведений о приписываемой РФ кибератаке

В США арестована сотрудница компании, которая является подрядчиком Агентства национальной безопасности (АНБ), разгласившая секретную информацию о якобы российской хакерской атаке.

Речь идет о 25-летней Риэлити Виннер, работавшей в фирме Pluribus International Corporation. Несколько месяцев назад она получила доступ к засекреченному докладу разведки и, сняв с него копию, передала информацию одному из порталов, передает Nation News со ссылкой на Минюст США.

Виннер признала свою вину, однако мотивы ее поступка пока неизвестны. Создатель ресурса WikkiLeaks Джулиан Ассаннж призвал оказать ей поддержку, а также пообещал денежное вознаграждение за сведния о том, кто выдал Виннер американским властям.