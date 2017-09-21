В ЛНР нашли способ прекратить обстрелы с украинской стороны

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предлагают организовать видеонаблюдение по всей линии соприкосновения в целях прекращения огня со стороны украинской армии.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего пояснил, что ранее представители спецмиссии ОБСЕ установили видеокамеру на пункте пропуска «Станица Луганская». В результате обстрелы в данном районе прекратилисью

«Наверное, есть смысл расставить камеры наблюдения СММ ОБСЕ по всей линии разграничения по нашей стороне для того, чтобы Украина прекратила стрелять в нашу сторону», - цитирует его РИА «Новости».

Ранее сообщалось. Что президент Украины Петр Порошенко попросил Совбез ООН поскорее решить вопрос о вводе миротворцев на Донбасс. В ДНР считают, что украинский лидер решил привлечь «голубых касок» к «зачистке» неподконтрольных Киеву территорий.

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