В ОНФ нашли способ повысить интерес россиян к своему здоровью
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают, что граждан следует мотивировать к ведению здорового образа жизни экономически.
Координатор центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин предлагает разработать и принять соответствующий закон.
По его словам, в качестве поощрения за занятия спортом, отказ от вредных привычек, регулярное прохождение диспансеризации могут выступать некие финансовые обязательства. Кроме того, необходимо мотивировать и работодателей к том, чтобы они заботились о здоровье персонала.
Автор идеи полагает, что таким образом средняя продолжительность жизни в России может возрасти до 78 лет уже к 2024 году, сообщает ТАСС.
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