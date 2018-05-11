В ОНФ нашли способ повысить интерес россиян к своему здоровью

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают, что граждан следует мотивировать к ведению здорового образа жизни экономически.

Координатор центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин предлагает разработать и принять соответствующий закон.

По его словам, в качестве поощрения за занятия спортом, отказ от вредных привычек, регулярное прохождение диспансеризации могут выступать некие финансовые обязательства. Кроме того, необходимо мотивировать и работодателей к том, чтобы они заботились о здоровье персонала.

Автор идеи полагает, что таким образом средняя продолжительность жизни в России может возрасти до 78 лет уже к 2024 году, сообщает ТАСС.