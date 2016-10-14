В США нашли следы древнего метеорита-убийцы

Ученые исследовательского центра в Торонто заявляют, что метеорит-убийца мог попасть на Землю приблизительно 56 миллионов лет назад.

За этот достаточно длинный промежуток времени, он был размыт постоянными осадками, и как следствие его порода, из которой он состоял, развеялась на сотни миль. Небольшой сегмент упавшего небесного тела удалось обнаружить и изучить специалистам, сообщает «Актуальные Новости».

Отмечено также, что каждая частица найденного древнего метеорита имеет следы радиации. Падая, небесное тело, вероятнее всего уничтожило все живое в радиусе нескольких тысяч миль.

Точную дату, когда астероид упал на Землю, специалистам определить не удалось. Более того, известно, что древний метеорит состоит из соединений, 10 процентов которых являются тяжелыми металлами, впитывающими радиацию в себя.