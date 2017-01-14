В США нашли похищенного 18 лет назад ребенка
Полицейские штата Южная Каролина нашли похищенного 18 лет назад ребенка.
Как уточняется в материале, похищенная младенцем из роддома Камия Мобли была обнаружена живой в городе Джэксонвилл. Все это время девушка жила вместе со своей похитительницей Глорией Уильямс и считала ее своей матерью.
Уильямс, похитив 18 лет назад ребенка, смогла сделать поддельные документы, однако дата рождения в фальшивых бумагах осталась прежней, что и натолкнуло полицейских на предположение, что перед ними «похищенный младенец». ДНК-тест подтвердил предположение, выдвинутое следствием.
Вместе с тем, сама жертва похищения не изъявила желания увидеться со своей настоящей семьей, сообщает Daily Mail.
Следующая новость Неизвестные атаковали химический завод на Урале
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии