В США нашли похищенного 18 лет назад ребенка

Полицейские штата Южная Каролина нашли похищенного 18 лет назад ребенка.

Как уточняется в материале, похищенная младенцем из роддома Камия Мобли была обнаружена живой в городе Джэксонвилл. Все это время девушка жила вместе со своей похитительницей Глорией Уильямс и считала ее своей матерью.

Уильямс, похитив 18 лет назад ребенка, смогла сделать поддельные документы, однако дата рождения в фальшивых бумагах осталась прежней, что и натолкнуло полицейских на предположение, что перед ними «похищенный младенец». ДНК-тест подтвердил предположение, выдвинутое следствием.

Вместе с тем, сама жертва похищения не изъявила желания увидеться со своей настоящей семьей, сообщает Daily Mail.