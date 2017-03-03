СБУ нашла в Запорожье российский «Боярышник»
Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении в Запорожье крупной партии спиртосодержащего лосьона «Боярышник».
Товар находился на одном из складов частного предприятия, которое занимается оптово-розничной торговлей товарами широкого потребления. Стоимость всей партии по оптовым ценам превышает два миллиона гривен.
«При проведении выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения», - сообщается на сайте ведомства. Согласно размещенным там же фотографиям, лосьон был произведен в Санкт-Петербурге.
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