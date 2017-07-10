«Нашествие» посетили 200 тысяч человек
Ежегодный рок-фестиваль «Нашествие», прошедший в Тверской области с 7 по 9 июля, посетили более 200 тысяч человек, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
На парковке в дни фестиваля находилось 15 тысяч автомобилей, 900 из которых пришлось эвакуировать из-за того, что выезд размыло проливными дождями, обрушившимися на регион.
Во время фестиваля сотрудники Росгвардии изъяли у посетителей «Нашествия» в общей сложности 673 литра алкоголя, который, по правилам мероприятия, проносить с собой запрещается, сообщает Life.
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