СКР нашел нарушений в Нижнем Тагиле на три дела

Следственный комитет России (СКР) выявил ряд нарушений на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий и возбудил три уголовных дела.

Расследование было начато с подачи президента России Владимира Путина, которому пожаловались на невыплату зарплаты на предприятии. Однако у следователей также появились подозрения в сокрытии средств от уплаты налогов и хищении имущества завода на сумму около четырех миллионов рублей. Передает «ТВ Центр».

По делу о невыплате зарплат уже допрошены директор предприятия и один из его учредителей.

На задолженность завода Путину пожаловались его работники во время «прямой линии». При этом они отметили, что директор отказался погашать долги до тех пор, пока глава государства не обратится к нему лично. Путина возмутило такое «хамство» и он поручил врио Свердловской области и генпрокуратуре провести проверки. Позднее к решению проблемы подключился СКР.