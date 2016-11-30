СК не нашел доказательств существования в РФ допинговой программы

СКР не нашел доказательств существования в РФ государственной допинговой программы, заявил заместитель председателя Следственного комитета Илья Лазутов.

По его словам, следователи не нашли никаких доказательств того, что в РФ существовала некая допинговая программа, направленная на завоевание максимального количества медалей российскими спортсменами.

Лазутов также рассказал, что СКР ожидает ответы на запросы по так называемому «докладу Макларена», направленные западным коллегам.

Кроме того, он рассказал о том, что спортсмены обвинили экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в склонении к употреблению запрещенных препаратов.

- Ряд спортсменов - их фамилии я сегодня называть не буду - дали прямые показания о том, что Родченков склонял их к употреблению препаратов, достоверные свойства которых не были известны, но впоследствии были определены как допинг, - цитирует «Интерфакс» слова представителя СКР.

Лазутов также предположил, что если антидопинговым центром руководил нечистый на руку человек, то он вполне мог разработать, создать и возглавить преступную группу.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
Следующая новость Анализ крови позволит узнать дату смерти

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО