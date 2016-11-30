СК не нашел доказательств существования в РФ допинговой программы

СКР не нашел доказательств существования в РФ государственной допинговой программы, заявил заместитель председателя Следственного комитета Илья Лазутов.

По его словам, следователи не нашли никаких доказательств того, что в РФ существовала некая допинговая программа, направленная на завоевание максимального количества медалей российскими спортсменами.

Лазутов также рассказал, что СКР ожидает ответы на запросы по так называемому «докладу Макларена», направленные западным коллегам.

Кроме того, он рассказал о том, что спортсмены обвинили экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в склонении к употреблению запрещенных препаратов.

- Ряд спортсменов - их фамилии я сегодня называть не буду - дали прямые показания о том, что Родченков склонял их к употреблению препаратов, достоверные свойства которых не были известны, но впоследствии были определены как допинг, - цитирует «Интерфакс» слова представителя СКР.

Лазутов также предположил, что если антидопинговым центром руководил нечистый на руку человек, то он вполне мог разработать, создать и возглавить преступную группу.