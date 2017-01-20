Население Китая вплотную приблизилось к 1,4 млрд человек

Согласно данным Государственного статистического управления Китая, в прошлом году численность населения страны достигла 1,382 миллиарда человек.

За 2016 год она возросла почти на 8,1 миллиона человек. При этом отмечается, что статистика не учитывала прирост населения специальных административных районов Гонконга и Макао, передает «Интерфакс».

Специалисты обращают внимание на преобладании мужского населения страны. Они опасаются, что уже к 2020 году свыше четырех миллионов мужчин будут испытывать серьезные проблемы с поиском спутницы жизни.