Население Катара начало готовиться к изоляции страны

Жители Катара запасаются продовольствием, скупая все подряд в супермаркетах.

Прилавки магазинов, по словам их владельцев, пустеют в считанные часы, передает «ТВ Центр». Объясняется это тем, что собственной пищевой промышленности у страны нет. Продовольственные товары поступают из-за границы, преимущественно из Саудовской Аравии – одной из стран разорвавшей дипотношения с Катаром.

Кроме того, отмечается дефицит валюты – доллары и евро можно приобрести далеко не в каждом обменном пункте. Еще одной проблемой стало авиасообщение. Авиаперевозчики стран-инициаторов блокады отказались летать в Катар. Местной авиакомпании не осталось ничего другого как ответить тем же самым.

Ранее восемь ближневосточных государств обвинили Катар в поддержке терроризма и завили о разрыве дипломатических отношений. По данным зарубежных СМИ, власти страны выплатили «Аль-Каиде» (запрещена в РФ) и ряду других террористических группировок один миллиард долларов. В Дохе заявляют, что эти средства были выкупом за членов королевской семьи, попавших в заложники во время охоты на юге Ирака.

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