NASA заявило об открытии новой планеты размером с Землю

Специалисты NASA обнаружили ледяную планету, которая очень напоминает Землю по двум признакам – удаленности от своего светила и массе. Данные о находке обнародовали на официальном профиле агентства в социальной сети Twitter.

Жизнь на таком космическом объекте невозможна ввиду малых температур. Звезда, вокруг которой совершает обороты выявленная планета, очень мала. Ученые даже не вполне уверены, что ее в принципе можно считать звездой, - сообщают «РИА Новости»

Обнаруженная планета располагается на расстоянии 12 тысяч световых лет от нашей, и получила наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb. Особенность этой планеты состоит в том, что на ее поверхности находится плотный слой льда. Температура воздушного слоя здесь в разы меньше, чем у Плутона. При таких условиях тут не может быть воды в жидком виде.