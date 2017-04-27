NASA заявило об открытии новой планеты размером с Землю
Специалисты NASA обнаружили ледяную планету, которая очень напоминает Землю по двум признакам – удаленности от своего светила и массе. Данные о находке обнародовали на официальном профиле агентства в социальной сети Twitter.
Жизнь на таком космическом объекте невозможна ввиду малых температур. Звезда, вокруг которой совершает обороты выявленная планета, очень мала. Ученые даже не вполне уверены, что ее в принципе можно считать звездой, - сообщают «РИА Новости»
Обнаруженная планета располагается на расстоянии 12 тысяч световых лет от нашей, и получила наименование OGLE-2016-BLG-1195Lb. Особенность этой планеты состоит в том, что на ее поверхности находится плотный слой льда. Температура воздушного слоя здесь в разы меньше, чем у Плутона. При таких условиях тут не может быть воды в жидком виде.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии