NASA запустит космический зонд для исследования Солнца

Специалисты NASA готовят к запуску космический зонд Solar Probe Plus для изучения Солнца. Старт намечен на лето 2018 года.

Предполагается, что благодаря защитному слою толщиной в 11,5 сантиметров аппарат сможет подлететь к звезде в семь раз ближе, чем какой-либо другой искусственный объект ранее. Это позволит ему собрать много новых сведений о Солнце, передает агентство «Экономика сегодня».

С помощью нового аппарата специалисты NASA планируют пополнить свои знания о внешней части короны звезды и солнечном ветре.

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