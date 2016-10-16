НАСА не собирается продлевать контракт с «Роскосмосом» на доставку астронавтов на МКС
НАСА не будет продлевать контракт с "Роскосмосом" на доставку астронавтов к Международной космической станции. Договор с Россией заканчивается в 2018 году.
Замглавы американского космического агентства по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщил, что американский пилотируемый корабль, на котором НАСА планирует доставлять своих астронавтов к МКС, будет построен уже в следующем году.
Сейчас стразу три американские компании Lockheed, SpaceX и Boeing занимаются разработками пилотируемых кораблей, сообщает «Интерфакс».
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