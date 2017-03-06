NASA сделает Марс пригодным для жизни

Специалисты NASA удостоверены, что Марсу необходим магнитный щит, который уплотнит атмосферу и упростит посадку космических кораблей на поверхность планеты. Создание магнитного поля существенно упростит будущее изучение и возможную колонизацию Марса, заявили исследователи на планетологической конференции Vision 2050 Workshop.

Предлагается развернуть надувной (газоразвертываемый) модуль в точке Лагранжа (L1) — месте между Марсом и Солнцем, где космический аппарат может без использования двигателей оставаться почти неограниченно долго, - сообщает «Экономика сегодня».

На космомодуле будут действовать отклоняющие дипольные магниты, способные создать поле в 1–2 тесла (примерно такие же магниты стоят на Большом адронном коллайдере). Затем «магнитный хвост» закроет собой всю планету.

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