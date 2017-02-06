В NASA придумали аппарат для предсказания погоды на Марсе
Специалисты NASA создали аппарат, позволяющий отслеживать и прогнозировать погодные изменения на Марсе.
Он представляет собой планер, способный длительное время работать на очень малых высотах. Контролировать его передвижение ученым позволяют специальные датчики.
Собранная устройством информация будет способствовать изучению марсианской атмосферы и позволит прогнозировать погодные изменения, включая образование ураганов, передают «Народные новости».
Следующая новость СМИ узнали о намерении США поссорить Россию с Ираном
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии