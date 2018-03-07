NASA попытается «дотянуться» до Солнца

Американское авиакосмическое агентство (NASA) планирует в середине текущего года отправить зонд к Солнцу для изучения его короны.

Ученых занимает загадка разницы температур светила. Дело в том, что хромосфера и фотосфера Солнца имеют температуру в десять тысяч градусов Кельвина. Однако пограничный слой между фотосферой и короной разогрет до нескольких миллионов градусов Кельвина. При этом толщина слоя составляет всего несколько километров.

Найти объяснение этому феномену специалисты предполагают с помощью зонда Parker Solar Probe. Ему предстоит более двух десятков раз пролететь сквозь корону Солнца для ее изучения. В итоге аппарат сгорит, и миссия завершится примерно в середине следующего десятилетия, сообщается на сайте NASA.