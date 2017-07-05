NASA получило уникальные снимки Марса

Новые фотографии Марса, полученные агентством NASA, указывают о наличии на поверхности планеты сейсмической активности.

Сообщается, что специалисты получили снимки, сделанные спутником Mars Reconnaissance Orbiter, отправленные для проведения исследований поверхности планеты, - сообщает «URA.RU».

На одном из снимков видно, что на вершинах марсианских вулканов есть кипящая лава. При этом отмечается, что магма настолько бурно кипит, что переливается через края кратера.