NASA получило уникальные снимки Марса
Новые фотографии Марса, полученные агентством NASA, указывают о наличии на поверхности планеты сейсмической активности.
Сообщается, что специалисты получили снимки, сделанные спутником Mars Reconnaissance Orbiter, отправленные для проведения исследований поверхности планеты, - сообщает «URA.RU».
На одном из снимков видно, что на вершинах марсианских вулканов есть кипящая лава. При этом отмечается, что магма настолько бурно кипит, что переливается через края кратера.
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