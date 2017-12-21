В NASA показали необычную трещину на Солнце

Специалисты NASA обнаружили на магнитной карте солнечной атмосферы трещину длиной более 700 километров.

Из нее солнечный ветер улетает в Солнечную систему, заявили астрономы. Такое явление ученые называют корональной дырой.

Области, где открывается солнечное магнитное поле, позволяя ветру улетать в космос, образуются каждые несколько недель. Однако обнаруженная на снимках корональная дыра отличается длиной и узкой формой, передает портал Bigmir.

23 декабря выброс газообразного материала из атмосферной трещины может достичь Земли.