NASA перенесло запуск корабля для полета на Марс

NASA заявило о переносе запуска космического корабля на Марс. По данным, предоставленным космической организацией, имеются некоторые обстоятельства, которые заставляют отложить миссию на Красную планету.

Полет космического аппарата Orion отложили из-за высокой стоимости, а также непредвиденных сложностей, которые появились в процессе разработок. На сегодняшний день известно, что запуск корабля будет осуществлен лишь в 2019 году. Об этом сообщил руководитель Дирекции пилотируемых полетов, Уильям Герстенмайер, - сообщают «РИА Новости».

По его словам, реализовать полет технически все еще возможно, однако на данный момент лучшим решением станет перенос. За это время будут устранены все неполадки, которые препятствуют полету сегодня. Аппарат Orion является многоразовым космическим кораблем, который разрабатывается на территории США. Он станет основным инструментом отправления астронавтов в космос после того, как программа "Шаттл" была свернута.

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