NASA опубликовало видео вращающейся Цереры
NASA показало видео вращающейся Цереры, которое собрано из снимков, сделанных Dawn. Видеозапись опубликована накануне.
Космический корабль заснял Цереру 29 апреля, чтобы получить снимки кратера Оккатор. Dawn снимал карликовую планету с расстояния примерно в 20 тысяч километров, - сообщают «РИА Новости».
Станция Dawn запущена NASA в 2007 году. Миссией станции является исследование Цереры и астероида Веста. Первые снимки Цереры кораблю удалось получить в 2015 году. Тогда исследователи нашли на поверхности карликовой планеты гору Ахуна.
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