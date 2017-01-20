NASA опубликовало видео посадки космического корабля США на Плутон

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства выложило в YouTube видео, на котором запечатлено приближение и посадка космического корабля на Плутон.

Короткий видеоролик был составлен при помощи снимков, сделанных зондом New Horizons, - сообщает Newsru со ссылкой на N+1.

В июле 2015 года New Horizons подлетел к карликовой планете на минимальное расстояние в 12,5 тысячи километров, став первым космическим аппаратом, который совершил сближение с транснептуновым объектом.

Ролик был смонтирован из более чем 100 фотографий в высоком разрешении. На нем аппарат постепенно приближается к Плутону, а затем имитирует «посадку» на окраине области Томбо, известной также как Сердце Плутона.

New Horizons вел наблюдение за Плутоном в течение девяти дней, и за это время зонд собрал примерно 50 гигабит информации. На передачу этих данных ушло 15 месяцев, а благодаря им исследователи установили, что на поверхности Плутона есть криовулканы, подвижные ледники, горные массивы, а под ней, вероятно, может скрываться крупный океан.

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