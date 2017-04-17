NASA назвало март 2017 вторым самым жарким за 137 лет

По данным Института космических исследований НАСА, март текущего года оказался вторым наиболее жарким месяцем за минувшие 137 лет.

Отмечается, что в последние полтора года среднемесячный уровень температуры атмосферы Земли показывал новые рекорды. Обычная температурная норма, как правило, превышалась на один-полтора градуса Цельсия, - сообщают «РИА Новости».

Исследователи рассказали, что март этого года стал на 1,12 градуса Цельсия жарче, чем средняя температура воздуха в этом месяце за минувшие 137 лет метеорологических наблюдений. В прошлом году температура марта превысила норму на 1,27 градуса.

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