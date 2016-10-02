NASA намерено купить дополнительные места на кораблях "Союз"
В американском агентстве NASA рассматривают возможность покупки дополнительных мест на российских кораблях "Союз". Вероятно, организация не сможет отказаться от услуг РФ до 2019 года.
При этом Конгресс США высказывает недовольство такой инициативой. В NASA настаивают, что пилотируемые корабли на МКС должны отправляться из США, однако пока у Вашингтона такой программы нет. Взрыв ракеты Falcon 9 компании SpaceX 1 сентября поставил под сомнение собственные разработки США в космической отрасли, сообщает РИА "Новости".
На сегодняшний день астронавты NASA стартуют на МКС на российских кораблях "Союз" с Байконура.
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