NASA изобрели надувные теплицы для Марса
NASA изобрели надувные теплицы для выращивания агрокультур вне земной атмосферы. С такими устройствами предполагаются экспедиции на Луну и на Марс.
Данные исследования изготавливаются также и для того, чтобы растения могли вырабатывать естественный кислород для испытателей, которые находятся не на Земле. Более того, они сыграют важную роль в переработке воды и утилизации мусора, - сообщает «Век».
Теплица эта построена в форме конуса длиной около пяти с половиной метров и диаметром два с половиной метра, разработана компанией Sadler Machine. Для защиты растений от радиации в космосе, скорее всего, эти вакуумные конструкции будут находиться ниже уровня поверхности Луны и Марса.
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