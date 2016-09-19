Нарышкин прокомментировал результаты выборов

Спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин назвал прошедшие накануне выборы в парламент состоявшимися.

По его словам, новый состав парламента должен приступить к законотворческой деятельности сразу, без долгих вступлений, сообщает РГ. По мнению Нарышкина, первое пленарное заседание может состояться уже в первую неделю октября.

– Выборы состоялись, четыре фракции будут представлены в парламенте. Партия "Единая Россия" завоевала большинство. Благодарю всех, кто пришел на участки, и тех, кто поддержал меня и моих коллег, – сказал Нарышкин. Выборы в Госдуму РФ прошли 18 сентября по всей России.

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