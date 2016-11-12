Нарышкин покинул пост главы высшего наблюдательного совета ВФП

Сергей Нарышкин покинул пост председателя высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) в связи с занятостью на новой должности.

По словам источника ТАСС, новым председателем высшего наблюдательного совета федерации станет Денис Мантуров.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В сентябре 2016 года бывший вице-спикер Сергей Нарышкин был назначен директором Службы внешней разведки РФ, сменив на этом посту Михаила Фрадкова.

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Теги:
Места: Россия
События: назначения
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