Нарышкин покинул пост главы высшего наблюдательного совета ВФП

Сергей Нарышкин покинул пост председателя высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) в связи с занятостью на новой должности.

По словам источника ТАСС, новым председателем высшего наблюдательного совета федерации станет Денис Мантуров.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В сентябре 2016 года бывший вице-спикер Сергей Нарышкин был назначен директором Службы внешней разведки РФ, сменив на этом посту Михаила Фрадкова.